Трамп назвал охотой на ведьм действия властей США в отношении России

Избранный президент США Дональд Трамп назвал охотой на ведьм действия нынешней администрации в отношении России. «Они потерпели сокрушительное поражение на выборах. Я выиграл больше округов, чем Рональд Рейган в свое время. Им очень стыдно за это. В определенной степени происходящее – охота на ведьм. Они просто сфокусировались на этом», – заявил Трамп в интервью The New York Times.

Таким образом Трамп прокомментировал меры американских властей, которые предпринимаются в ответ на якобы кибератаки России с целью повлиять на выборы американского президента.

«Это политическая охота на ведьм», – заявил Трамп. Он также выразил недоумение в связи тем, что никто не интересуется содержимым взломанных электронных писем. По его словам, обнародованная переписка указывает на то, что Хиллари Клинтон заранее получала информацию о вопросах, которые ей будут задавать на дебатах, а также «множество других моментов, которые просто ужасают».