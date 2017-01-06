Разведка США выявила посредников России при передаче писем в WikiLeaks – CNN

Разведслужбы США выявили посредников России, которые якобы передавали украденные электронные письма в WikiLeaks, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американских госструктурах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что разведка в четверг, 5 января, передала президенту США Бараку Обаме доклад с подробностями, связанными с хакерскими атаками со стороны России.

Напомним, США утверждают, что Россия с помощью кибератак пыталась поддержать Дональда Трампа на выборах американского президента. В частности, в США полагают, что к взлому серверов Демократической партии причастны российские хакеры.

Сегодня вице-президент Джозеф Байден заявил, что США уже ответили тайными операциями на кибератаки со стороны России.