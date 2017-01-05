Разведка США считает руководство России причастным к хакерским атакам

Недавние хакерские атаки на США могли быть санкционированы высшим руководством России. Такое утверждение есть в совместном заявлении директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, замминистра обороны по разведке Марселя Леттре и руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса. «Основываясь на размере и приоритете целей, мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица России могли авторизовать недавнюю кражу чувствительных данных о выборах в США с последующим их обнародованием», – говорится в заявлении.

Россия представляет «крупную угрозу» в киберпространстве, цитирует Reuters заявление разведслужб. «Россия является полноправным действующим лицом, которое представляет собой крупную угрозу правительству США, военной, дипломатической, коммерческой и прочей ключевой инфраструктуре и ресурсным сетям благодаря своей изощренной наступательной киберпрограмме и продвинутой тактике, технике и алгоритмам», – говорится в заявлении.

В четверг, 5 января, в комитете сената США по делам вооруженных сил, который возглавляет известный «ястреб» сенатор Джон Маккейн, начались слушания по «внешним киберугрозам».

Нелюбовь поневоле Избранный президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ напрасно обвиняют его в нелюбви к разведке. «СМИ лгут, пытаясь представить меня человеком, который выступает против "разведки", в то время как я ее большой поклонник», - написал он в Twitter. И вслед за этим: «Нечестные СМИ заявляют, что я в сговоре с Джулианом Ассанжем, - это не так. Я только изложил то, что он сказал, и люди должны сами сделать вывод о том, в чем правда».

Джеймс Клэппер подтвердил в сенате, что долгожданный доклад разведсообщества о хакерских атаках «будет распространен в начале будущей недели». Однако обнародуют лишь неполную версию: из нее будут исключены по меньшей мере источники и методы разведки. Что касается возможного мотива России, Клэппер ответил, что «мотивов было несколько», но сами их не уточнил, отослав к тексту доклада. В то же время он не стал называть предполагаемые действия России во время предвыборной кампании объявлением войны. «Русские не раз пытались повлиять на результаты выборов – и собственных, и в других странах. В отношении США такая практика ведет начало минимум со времен пика холодной войны в 1960-х. Но с настолько агрессивным и неприкрытым вмешательством в наши выборы мы до сих пор не сталкивались», – заявил Клэппер.

«Я полагаю, следует делать различие между здоровым скептицизмом, который политик номер один всегда должен практиковать в отношении данных разведки, и прямым отвержением», – заявил Клэппер, комментируя вопрос о том, кому выгодно недоверие к разведслужбам избранного президента США Дональда Трампа.

Разведка США считает, что именно Россия стоит за хакерскими атаками на серверы демократической партии США, которые привели к кризису в команде соперника Трампа Хиллари Клинтон. Руководители спецслужб говорили, что эти атаки были специально нацелены против Клинтон и в пользу Трампа. В четверг сам Трамп написал в Twitter, что, по мнению основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, взломать серверы «мог подросток» и что шефу избирательной кампании Клинтон Джону Подесте стоило бы тщательнее относиться к кибербезопасности. Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции 23 декабря снова отверг причастность России к кибератакам, но указал, что полученные с их помощью данные помогли «общественному мнению» США сделать информированный выбор.