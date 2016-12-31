Хакеры из России внедрились в электросети США - СМИ

Хакеры из России проникли в электрораспределительную систему США, утверждает американская газета Washington Post, ссылаясь на источники.

Однако издание не приводит каких-либо подтверждений произошедшего, а также доказательств причастности России к случившемуся. В статье говорится только об обнаружении в компьютерной сети американской электрораспределительной системы кода вредоносного программного обеспечения (ПО), который якобы использовался российскими спецслужбами для кибератак на политические институты США.

По информации газеты, вредоносный код был обнаружен в компьютерной сети одной из двух основных электрораспределительных компаний в штате Вермонт. Данный код не повлиял на работу сети.