Трамп обвинил Демократическую партию в халатности

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что кибератаки на серверы Демократической партии произошли из-за халатности самих демократов.

«Вопиющая небрежность национального комитета Демократической партии позволила осуществить взлом. Республиканский национальный комитет имел сильную оборону!» – написал Трамп в Twitter.

Напомним, действующая администрация США считает, что к взлому серверов Демпартии причастно руководство России.

Трамп неоднократно заявлял, что не верит в причастность России. Действия властей США в отношении Москвы он назвал политической охотой на ведьм.