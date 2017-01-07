Разведка США обвинила в кибератаках лично Путина

В совместном докладе ЦРУ, АНБ и ФБР о «российских хакерах» говорится, что за кибератаками стоит руководство России. Документ рассматривает «мотивы и пределы намерений» Москвы, которая якобы пыталась повлиять на выборы американского президента.

Авторы доклада уверены, что российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон выиграть выборы. Распоряжение о проведении серии хакерских атак отдал якобы лично президент России Владимир Путин.

Российская кампания по поддержке Дональда Трампа включала, по мнению разведки, не только хакерские атаки, но и «посредничество третьих лиц», а также деятельность СМИ и «проплаченных троллей».

В частности, спецслужбы считают, что российское агентство Sputnik и телеканал Russia Today намерено выставляли Хиллари Клинтон в негативном свете.

При этом авторы доклада признают, что «российские хакеры» не влияли на системы подсчета голосов.

WikiLeaks раскритиковал источники информации, на которых основан доклад. «Рассекреченный доклад правительства США о “российских хакерах” содержит забавную оговорку о том, что он основан на просмотре телевизора и чтении Twitter», – говорится в сообщении WikiLeaks.