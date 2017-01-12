Sukhoi SuperJet «Аэрофлота» не вылетел в Москву из-за поломки двигателя

Из казахстанского Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана) вторые сутки откладывается вылет рейса в Москву авиакомпании « Аэрофлот» из-за неисправности двигателя. Борт должен был вылететь в Москву 11 января.

«Рейс перенесли на 13 января. Скорее всего, придет другой борт из Москвы и заберет пассажиров. Сейчас ждущих этот рейс людей в аэропорту нет, некоторые сдали билеты, местные отправились домой. Сам самолет находится в аэропорту, решение по дальнейшим действиям принимает компания "Аэрофлот", – сказал директор международного аэропорта Актау Ергазы Жолдасов.

Глава аэропорта также уточнил, что борт Sukhoi SuperJet 100 не смог покинуть взлетно-посадочную полосу из-за неисправного двигателя.