Солнечная энергетика в России состоялась, ветровая – на подходе – Чубайс

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о том, что солнечная энергетика в России уже состоялась, а ветровая может стать реальностью в 2017 г. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

«Если говорить не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения страновой картинки, я считаю, что солнечная энергетика в России уже состоялась и дальше она шаг за шагом уже будет просто нарастать, нарастать и нарастать в объемах», - передает слова Чубайса ТАСС.

По его словам, в России ситуация с ветровой энергетикой сложная. «Он [ветер] по ряду причин пока еще не состоялся, но для меня 2017 г. - это год развилки по ветру. Вижу очень серьезные предпосылки, которые могут привести к тому, что через год на следующем Гайдаровском форуме я смогу сказать, что ветер в России тоже состоялся», - заявил Чубайс.

В свою очередь президент Сбербанка Герман Греф высказал противоположную точку зрения. «Я пока не вижу у нас ни "солнца", ни "ветра". Вы сказали, что это состоявшийся факт. Наверное, мы тоже это скоро увидим. Я не вижу, зачем у нас "солнце" при нашей сегодняшней дешевизне ресурсов. Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то "солнце" появится или "ветер". В карманах - может быть, но не в электроэнергетике», - высказал свое мнению бывший руководитель РАО ЕЭС Греф.

«Вот вы увидели классический образ консерватора-айтишника в лице Грефа, который отвергает прогресс в его важнейших компонентах», - парировал Чубайс, назвав президента Сбербанка «ортодоксом и ретроградом», передает «Интерфакс».

В 2024 г., по мнению «Роснано», предположительно будет генерироваться 3500 мегаватт ветровой энергии, 1500 мегаватт - солнечной.