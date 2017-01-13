МИД: Прекращено соглашение России и Украины о достройке Хмельницкой АЭС

МИД России сообщил, что с 12 мая 2016 г. прекращено действие межправительственного соглашения России и Украины о достройке 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС. Сообщение опубликовано 13 января 2017 г. Соглашение было подписано в Киеве 9 июня 2010 г., напоминает МИД.

По условиям соглашения Москва должна была профинансировать строительство энергоблоков и их ввод в эксплуатацию, напоминает ТАСС. В 2015 г. правительство Украины инициировало денонсацию соглашения, а Верховная рада 16 сентября 2015 г. поддержала это предложение. Тогда же на Украине был принят закон о признании того, что прекратил действие закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС».

Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин. Ее первые два энергоблока типа ВВЭР-1000 были подключены в 1987 и 2004 гг. Их общая мощность составляет 2000 МВт.