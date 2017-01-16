ОПЕК не потребуется сокращать добычу больше согласованного – Саудовская Аравия

Государствам ОПЕК, вероятно, не потребуется расширять соглашение о сокращении добычи нефти: договоренности соблюдаются, прогнозируется рост спроса на нефть, заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Мы не думаем, что это будет необходимо, учитывая тот уровень выполнения договоренностей о сокращении добычи государствами, который мы видим, а также ожиданий роста спроса, - сказал министр, выступая в Абу-Даби. - Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 г., проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года».

«Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию», - отметил аль-Фалих.

Летом этого года спрос на нефть увеличится, и государства ОПЕК хотят быть уверенными в том, что рынок будет обеспечен сырьем в достаточной мере, добавил он.

30 ноября 2016 г. государства ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн барр./cутки c 33,6 млн барр./cутки. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 000 барр./cутки, что является самым значительным сокращением среди стран картеля. Другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, вместе должны обеспечит снижение производства нефти на 600 000 барр./cутки, в их числе Россия - в пределах 300 000 барр./cутки.

В понедельник, 16 января, котировки нефти Brent оставались на уровне $55 за баррель.