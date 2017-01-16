РЖД потратит на пиар почти 1 млрд рублей

Государственная компания «Российские железные дороги» выберет подрядчика, который займется пиаром РЖД в России и за рубежом. Контракт с подрядчиком будет заключаться на три года, а его максимальная стоимость составит 932 млн руб. Об этом сообщается на сайте компании.

По данным РБК, подрядчик будет отвечать за международное PR-сопровождение РЖД. В частности, организовывать пресс-туры для журналистов на территории России и за рубежом, размещать рекламу в иностранных СМИ, обеспечивать участие представителей компании в зарубежных семинарах, конгрессах и конференциях. Победитель тендера также будет рассылать пресс-релизы, размещать рекламно-информационные материалы в печатных СМИ, на телеканалах, радио и в интернете, вести группы РЖД в соцсетях «В контакте», Facebook и др.