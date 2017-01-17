РБК: Структуры Аркадия Ротенберга названы владельцами «Москвариума» на ВДНХ

Единственным владельцем крупнейшего в Европе океанариума на ВДНХ являются структуры Аркадия Ротенберга, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. Эту информацию подтвердил и собеседник, знакомый со структурой бизнеса «Киевской площади» Года Нисанова и Ильгама Рагимова. Нисанов и Рагимов, однокурсник Владимира Путина, на этапе строительства «Москвариума» были его основными инвесторами.

Океанариум открылся летом 2015 г. На церемонии открытия Ротенберг рассказывал корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, что помогал строить океанариум, а свои инвестиции оценивал в $250-270 млн. Позже представитель бизнесмена опроверг эти слова.

«Нисанова и его структур больше нет среди владельцев океанариума на ВДНХ. Все отошло [Аркадию] Ротенбергу», - заявил собеседник РБК. Океанариум находится на на балансе ООО «Возрождение ВВЦ». До июля 2014 г. она принадлежала аффилированной с Нисановым компанией «Водная планета». Позже доля в 40% перешла ЗАО «Инвестхолдинг», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и центральный офис СМП Банка, подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам.

В августе 2016 г. гендиректором «Москвариума» стал Кирилл Безуглов. Он также руководил АО «Армада», зарегистрированной по адресу СМП-Банк. А в сентябре 100% ООО переходит в ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Иридий»

Представитель Ротенберга ситуацию не комментирует.