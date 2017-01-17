Минтранс пересчитает аренду аэропортов – «Коммерсантъ»

Новая методика расчета аренды за пользование аэропортами предложена Минтрансом. Как пишет «Коммерсантъ», министерство планирует сделать ее универсальной: разделить все аэродромы на три категории – по интенсивности пассажиро- грузопотока. В результате для аэродромов, у которых этот показатель превышает 1 млн тонн аренда составит 86,5 руб. на 1 тонну, там, где он выше 190 000 тонн – 110,3 руб., от 30 000 до 190 000 - 125,4 руб. Для малых аэродромов плату предполагается сделать фиксированной - 1,5 млн руб. в год без учета НДС.

Таким образом арендная плата за Шереметьево и Домодедово может составить — 260 млн и 250 млн руб. в год, а для Внуково - 126 млн руб. Для аэропорта Сочи, относящегося ко второй группе - 22-40 млн руб. в год, а Хабаровска или Минвод из третьей группы — 4-22 млн руб.

Сейчас при расчете ставки используется рыночная стоимость имущества, определяемая независимым оценщиком. Этот метод критикуют за непрозрачность и необъективность. В соответствии с ним арендная плата за пользование Шереметьево составляет 170 млн руб. в год без НДС, а для Домодедово – примерно 348 млн руб. при сопоставимом пассажиропотоке.

Как ранее сообщали «Ведомости», в конце 2016 г. Государственный НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА) по заказу Минтранса разработал методику определения арендной платы, исходя из аэропортовых доходов. Ожидалось, что новая методика заработает в 2017 г.