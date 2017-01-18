ФАС возбудила дело против самарского губернатора и сотрудников «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сотрудников «Газпрома» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. В ведомстве считают, что их действия могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа. Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции, рассмотрение его начнется 3 февраля, сообщает сайт ФАС.

На областных чиновников компаний из группы «Газпрома» в службу пожаловалось ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»). Проверяя жалобу, ФАС установила, что с 2010 г. «между указанными лицами реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от ООО «СВГК» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз». В 2011 г. губернатор региона вместе с «дочкой» Газпрома утвердили корректировку схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем, добавляет ведомство и подчеркивает, что «разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие "Газпрому", но и независимым организациям». Установлено, что при наличии в области «как минимум двух газораспределительных организаций (ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара») такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО «СВГК»», констатирует ФАС. К утвержденной схеме у СВГК были замечания, компания довела их до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но их не учли.

Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО «Газпром» могут привести к уходу с рынка ООО «Средневолжская газовая компания», предупреждает ФАС.