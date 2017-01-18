Путин запустил газопровод Бованенково – Ухта-2

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции в Кремле дал команду на запуск газопровода «Газпрома» Бованенково - Ухта-2, сообщил корреспондент «Интерфакса» с церемонии. В ней также участвовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Линейная часть введенного отрезка составляет около 1260 км, также вводятся новые цеха на компрессорных станциях «Байдарацкая» и «Интинская» общей мощностью 192 МВт. Система магистральных газопроводов (СМГ) Бованенково - Ухта предназначена для транспортировки природного газа с полуострова Ямал. Сырьевой базой являются Бованенковское и Харасавэйское месторождения, напоминает ТАСС. Газопровод Бованенково - Ухта-2 начал строиться в 2012 г.

«Продолжаем развитие трубопроводного транспорта в России. Это сложные, большие промышленные объекты. Мы в эксплуатацию запускаем сразу три таких объекта: нефтемагистраль Заполярье - Пурпе, Куюмба - Тайшет, а также вторую нитку газопровода Бованенково - Ухта, - заявил президент (цитата по "Интерфаксу"). - Их запуск расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесёт ощутимую пользу всей российской экономике, будет способствовать дальнейшему развитию регионов России». По словам Путина, впереди еще большой объем работы по линии «Транснефти», вторые очереди создаваемых объектов. «Предстоит обустроить и ввести в эксплуатацию новые перспективные месторождения нефти и газа, продолжить формирование современной системы трубопроводного транспорта, сосредоточиться на создании высокотехнологичных перерабатывающих предприятий. От решения этих задач напрямую будет зависеть и укрепление энергетической безопасности России, и дальнейшая газификация регионов страны, и, как всегда, надёжное, гарантированное выполнение экспортных контрактов», - сказал он.

«Для того чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать решения инвестиционные <...> при планировании дальнейшей работы нужно самым внимательным образом реагировать не только на то, что происходит на мировых энергетических рынках, но и смотреть на динамику развития собственной, российской, экономики, с тем чтобы у нас никогда не возникало ограничений роста экономики в связи с каким-то дефицитом энергоресурсов и соответствующей инфраструктуры», - предупредил президент.

«Газпром» поэтапно увеличивает добычные мощности на Бованенковском месторождении, цитирует «Интерфакс» справку к церемонии. Со вводом в эксплуатацию 88 скважин их эксплуатационный фонд вырос до 391 единицы. Также запущены в работу две дожимные компрессорные станции суммарной мощностью 160 МВт. Они являются важными элементами процесса подготовки газа к транспортировке. Указанные объекты вывели месторождение на новый уровень: пиковая производительность увеличена с 218 млн куб. м до 264 млн куб. м в сутки.

Одновременно с развитием добычи на Ямале идет расширение северного газотранспортного коридора единой системы газоснабжения России. Уже работают газопроводы Бованенково - Ухта и Ухта - Торжок, напоминает компания. Газопровод Бованенково - Ухта-2, как и Бованенково - Ухта, рассчитан на самое высокое для сухопутных газопроводов рабочее давление - 120 атм.

Сейчас на Бованенковском месторождении работают два добычных промысла суммарной проектной производительностью 90 млрд куб. м газа в год. В среднесрочной перспективе планируется завершить строительство третьего добычного промысл, газопровода Ухта - Торжок-2, компрессорных мощностей на газопроводе Бованенково - Ухта-2. В результате, как говорится в справке, месторождение будет выведено на проектный уровень добычи - 115 млрд куб. м газа в год, передает «Интерфакс».