Акции «Аэрофлота» обновили максимумы на ожиданиях высоких дивидендов

Акции «Аэрофлота» в среду обновили исторические максимумы на ожиданиях высоких дивидендов за 2016 г.

На Московской бирже к 15.00 мск бумаги «Аэрофлота» выросли до 163,23 руб. (+2,9%), в течение торгов цена сделок достигала 164,7 руб.; объем торгов превысил 676,6 млн руб.

«Аэрофлот» 30 ноября отчитался по МСФО за девять месяцев 2016 г.: выручка выросла год к году на 23,3% до 381,3 млрд руб., EBITDA – на 61,3% до 77,2 млрд руб., чистая прибыль – в 24 раза до 43,8 млрд руб.

Сейчас консенсус-прогноз годовой чистой прибыли составляет 23 млрд руб., но скорее всего она будет значительно выше, рассказывал «Ведомостям» аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сказал президенту Владимиру Путину, что чистая прибыль в 2016 г. составит как минимум 20 млрд руб. (в 2015 г. был убыток 6,5 млрд руб.). Летом в компании заявляли, что она готова направить на дивиденды половину чистой прибыли и даже больше – это будет зависеть от решения правительства.