Котировки Toshiba обвалились на 26% на новостях о новых убытках

Акции Toshiba в четверг дешевели на 26% на новости, что убытки подразделения, производящего оборудование для АЭС, превзошли $4,4 млрд (500 млрд иен). Как сообщает Bloomberg, это самый значительный обвал котировок компании с 1974 г.

Toshiba попросила финансовой помощи у Банка развития Японии и у других кредиторов, сообщает агентство со ссылкой на газету Nikkei и ее источники. По сведениям Kyodo news, убытки корпорации могут достичь 700 млрд иен. Сама Toshiba заявила, что продолжает оценку убытков.

В конце декабря 2016 г. котировки Тoshiba падали на 20% на информации о планах корпорации списать несколько сотен миллиардов иен (или несколько миллиардов долларов) в связи со сделкой по приобретению ее американским подразделением Westinghouse Electric Co. активов компании CB&I Stone & Webster. Сделка, включающая активы в сфере строительства АЭС и интегрированных услуг по их обслуживанию, была завершена в декабре 2015 г. Но на тот момент ожидалось, что списания в результате сделки составят $87 млн. В сообщении Toshiba говорилось, что единовременное списание будет отражено в результатах компании за финансовый год, завершающийся 31 марта 2017 г., а окончательная сумма списания на тот момент не была определена.

В минувшем финансовом году убыток Toshiba составил 460 млрд иен.