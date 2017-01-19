Алекперов планирует в ближайшие годы остаться руководителем «Лукойла»

Президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов в ближайшие годы намерен остаться руководителем компании.

«Каждый человек думает о том, кто же возглавит его дело, когда он отойдет от активной деятельности. Конечно, я тоже думаю. Я думаю о тех людях, которые возглавят компанию, когда я отойду от более активной деятельности на совет директоров. Но сегодня, когда и отрасль, и те вызовы, которые наша страна получает со стороны внешнего мира, подталкивают к тому, что в ближайшие годы я буду работать руководителем компании», – заявил он в интервью «Интерфаксу».

«Но в любом случае мы готовим систему к тому, чтобы акционеры уже все-таки отошли немножко от активной деятельности. У нас, вы знаете, Леонид Федун стал членом совета директоров, сохранил должность вице-президента, занимается стратегией, он уже член совета директоров. И этот процесс будет происходить в ближайшие два-три года», – добавил он.

По его словам, также в ближайшее время не планируется смена председателя совета директоров, которым является Валерий Грайфер.

Согласно майскому отчету «Лукойла», глава компании Алекперов на тот момент владел 22,96% акций НК, Федун – 9,78%.