«Система» планирует IPO агрохолдинга «Степь» до 2018 года

АФК «Система» рассматривает возможность IPO своего агрохолдинга «Степь» в 2017 или 2018 гг., сказал основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Следующее IPO мы собираемся сделать или в конце этого года, или в начале следующего, это агрохолдинга нашего, "Степь", потому что мы считаем, что он развивается быстро», - сказал Евтушенков. «Только по двум компаниям в этом году мы приняли решение об удвоении всех показателей - это "Степь" и фармацевтическая компания, специальное решение об удвоении результатов, это вообще вызов. И если мы сумеем достичь того, что мы самим себе пообещали, мы точно пойдем с агрохолдингом на IPO», - заявил он.

В октябре Евтушенков не исключал IPO агрохолдинга в ближайшие несколько лет.

В 2017 г. агрохолдинг «Степь» намерен вложить от 1 млрд до 3 млрд руб. в органическое развитие. Согласно плану «Степь» начнет поэтапно увеличивать рассадный комплекс агрокомбината «Южный», крупнейшего тепличного предприятия России: в 2017–2018 гг. он будет расширен вдвое до 12 га. Также «Степь» инвестирует в молочное животноводство, в овощехранилища и нарастит земельный банк.