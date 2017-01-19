Бывший представитель СКР Владимир Маркин войдет в правление «Русгидро»

Совет директоров ПАО «Русгидро» расширил правление компании до шести человек, включив в него первого заместителя генерального директора компании Владимира Маркина, следует из сообщения компании. Маркин станет членом правления с 15 февраля 2017 г.

В состав правления «Русгидро» входят глава компании Николай Шульгинов, а также первые заместители генерального директора компании Борис Богуш, Андрей Казаченков, Сергей Киров, Джордж Рижинашвили.

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин в октябре указом президента был освобожден от должности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. После этого «Русгидро» сообщила, что Маркин приступил к работе в должности первого заместителя директора компании. На этом посту Маркин занимается организацией работы со СМИ и органами власти, а также управлением административно-хозяйственным комплексом компании.