Маркин переходит из СКР в «Русгидро»

Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин перейдет на работу в «Русгидро». Он подтвердил ТАСС, что займет в ней должность первого заместителя гендиректора.

Маркин 21 сентября подтвердил, что подал рапорт об отставке. 6 октября президент Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции с должности руководителя управления Следственного комитета по работе со СМИ. Этот указ 7 октября опубликован на официальном портале правовой информации, в нем говорится о ряде отставок и назначений в МЧС, МВД и других структурах. К примеру, этим указом уволен замруководителя МЧС Сергей Воронов.

Появившиеся 7 октября новости Маркин прокомментировал в Twitter цитатой из песни Игоря Талькова «Я вернусь»): «Облегчённо вздыхают враги, А друзья говорят: "Устал" Ошибаются и те, и другие - это привал...»

Маркин 21 сентября подтвердил, что написал рапорт об отставке. Он добавил, что продолжит работать до подписания соответствующего указа. «Я проработал в Следственном комитете с первых дней его образования - более девяти лет. Я считаю, что вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу. Считаю, что моя миссия выполнена, поэтому я решил попробовать себя на новом поприще», - сказал он ТАСС в тот день.

Сообщения о грядущей отставке Маркина появились незадолго до выборов в Госдуму. «Интерфакс» сообщил, что новым местом работы Маркина станет «Русгидро», где он будет курировать связи с общественностью и государственными органами. Сотрудник органов прокуратуры подтверждал «Ведомостям» эту версию. «На новом месте работы Маркин будет заниматься взаимоотношениями с органами власти, средствами массовой информации, а также курировать управление делами компании», - сказал источник «Интерфакса» уже 7 октября.

Маркин возглавлял пресс-службу СКР с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 г. До этого Маркин, закончивший в 1985 г. факультет журналистики МГУ, работал продюсером в ряде средств массовой информации, в том числе на НТВ и телеканале «Россия», а также занимал должность замминистра печати и информации Московской области. За время работы официальным представителем Следственного комитета Владимир Маркин стал известен общественности не только как комментатор всех резонансных дел СКР, но и как автор колонок в газете «Известия», где он высказывал свое мнение о самых разных актуальных социально-политических вопросах, и как ведущий программы «Следствие покажет» на «Первом канале».