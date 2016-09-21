Власть

Владимир Маркин подал рапорт об отставке

На минувшей неделе появились сообщения, что представитель СКР уходит в «Русгидро»
Владимир Маркин подал рапорт об отставке
Владимир Маркин подал рапорт об отставке
Евгения Новоженина / РИА Новости

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Владимир Маркин подал рапорт об отставке. Об этом сам Маркин рассказал корреспонденту «Интерфакса». «Теперь я могу официально сказать, что принял решение завершить свою работу в Следственном комитете. Я подал рапорт об отставке по собственному желанию», - сказал он.

На минувшей неделе «Интерфакс» сообщил, что новым местом работы Маркина станет «Русгидро», где он будет курировать связи с общественностью и государственными органами. Сотрудник органов прокуратуры подтверждал «Ведомостям» эту версию. Официально о новом месте работы Маркина пока не объявлено, сам он также не ответил на этот вопрос. «У меня было несколько предложений, на одном из них я остановился, но сообщу о нем, только когда официально покину Следственный комитет и получу новое назначение», - отметил он.

Владимир Маркин покидает Следственный комитет
Владимир Маркин покидает Следственный комитет
Он может перейти на работу в «Русгидро»

Маркин работал начальником пресс-службы следственного ведомства с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 г. До этого Маркин, закончивший в 1985 г. факультет журналистики МГУ, работал продюсером в ряде средств массовой информации, в том числе на НТВ и телеканале «Россия», а также занимал должность замминистра печати и информации Московской области.

За время работы официальным представителем Следственного комитета Владимир Маркин стал известен общественности не только как комментатор всех резонансных дел СКР, но и как автор колонок в газете «Известия», где он высказывал свое мнение о самых разных актуальных социально-политических вопросах, и как ведущий программы «Следствие покажет» на «Первом канале».

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«Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, то могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность», - заявил Владимир Маркин в Twitter в сентябре 2016 г.
Тараканов Вадим / PhotoXPress
«Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, то могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность», - заявил Владимир Маркин в Twitter в сентябре 2016 г.
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«Для такого уровня «футболистов» достаточно и обычного пастуха…» - написал Владимир Маркин в Twitter в ответ на заявление министра спорта Виталия Мутко о том, что российскую сборную может возглавить «даже женщина», июнь 2016 г.
Михаил Джапаридзе / ТАСС
«Для такого уровня «футболистов» достаточно и обычного пастуха…» - написал Владимир Маркин в Twitter в ответ на заявление министра спорта Виталия Мутко о том, что российскую сборную может возглавить «даже женщина», июнь 2016 г.
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«Не важно, где скрывается обвиняемый – в России или за ее пределами, да хоть в Антарктиде, – мы обязаны принять все предусмотренные меры». Накануне СКР сообщил, что суд заочно арестовал Михаила Ходорковского, обвиняемого в организации убийства, декабрь 2015 г.
Владимир Астапкович / ТАСС
«Не важно, где скрывается обвиняемый – в России или за ее пределами, да хоть в Антарктиде, – мы обязаны принять все предусмотренные меры». Накануне СКР сообщил, что суд заочно арестовал Михаила Ходорковского, обвиняемого в организации убийства, декабрь 2015 г.
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«Классическое «кому выгодно» – омрачить годовщину воссоединения русского Крыма с родиной – однозначно указывает на зарубежных «доброжелателей». Представитель Следственного комитета назвал истинными вдохновителями убийства Бориса Немцова «тех, кто из-за рубежа дергал за нитки и влиял на заказчиков», март 2016 г.
ТАСС / компания «Bazelevs»
«Классическое «кому выгодно» – омрачить годовщину воссоединения русского Крыма с родиной – однозначно указывает на зарубежных «доброжелателей». Представитель Следственного комитета назвал истинными вдохновителями убийства Бориса Немцова «тех, кто из-за рубежа дергал за нитки и влиял на заказчиков», март 2016 г.
4/10
«Оказывается, в минздраве Карелии [люди] с большим чувством юмора! Надеюсь, уголовное дело они не восприняли как шутку?» Представитель СКР прокомментировал заявление о том, что фельдшер скорой помощи посчитала баловством звонок пострадавшего в июне 2016 г. на Сямозере ребенка
Максим Блинов / РИА Новости
«Оказывается, в минздраве Карелии [люди] с большим чувством юмора! Надеюсь, уголовное дело они не восприняли как шутку?» Представитель СКР прокомментировал заявление о том, что фельдшер скорой помощи посчитала баловством звонок пострадавшего в июне 2016 г. на Сямозере ребенка
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«У нас Родина одна! С Днем России!» - написал Маркин в Twitter накануне Дня России в 2015 г. Пост сопровождался ссылкой на запись в Youtube песни, которую он исполнил вместе с певцом Стасом Пьехой. Впервые композиция «Родина» на музыку Виктора Дробыша была исполнена ими на «Первом канале» в программе «Кто хочет стать миллионером», а затем она вошла в различные хит-парады
PhotoXPress
«У нас Родина одна! С Днем России!» - написал Маркин в Twitter накануне Дня России в 2015 г. Пост сопровождался ссылкой на запись в Youtube песни, которую он исполнил вместе с певцом Стасом Пьехой. Впервые композиция «Родина» на музыку Виктора Дробыша была исполнена ими на «Первом канале» в программе «Кто хочет стать миллионером», а затем она вошла в различные хит-парады
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«Воруют по-взрослому, объясняют - как дети. Получил взятку с поличным при свидетелях – скажи «грешен, отвечу по всей строгости». Владимир Маркин заявил, что по делу кировского губернатора Никиты Белых вряд ли можно «ожидать оправдательного приговора», июнь 2016 г. (цитата по «РИА Новости»)
Александр Щербак / ТАСС
«Воруют по-взрослому, объясняют - как дети. Получил взятку с поличным при свидетелях – скажи «грешен, отвечу по всей строгости». Владимир Маркин заявил, что по делу кировского губернатора Никиты Белых вряд ли можно «ожидать оправдательного приговора», июнь 2016 г. (цитата по «РИА Новости»)
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«Похищения, насилие, выдворение и убийства журналистов поставлены на поток. Я бы назвал это «бандеровской стерилизацией журналистики», - прокомментировал Владимир Маркин возбуждение уголовного дела в связи с депортацией с Украины корреспондента «Первого канала», июль 2015 г. На фото: с певцом Гариком Сукачевым в театре «Современник»
PhotoXPress
«Похищения, насилие, выдворение и убийства журналистов поставлены на поток. Я бы назвал это «бандеровской стерилизацией журналистики», - прокомментировал Владимир Маркин возбуждение уголовного дела в связи с депортацией с Украины корреспондента «Первого канала», июль 2015 г. На фото: с певцом Гариком Сукачевым в театре «Современник»
8/10
«Вместо некоего исламского государства &lt;...&gt; боевикам построили здание суда в Нальчике, в стенах которого они и получили достойную оценку», - прокомментировал Маркин вынесение обвинительных приговоров 57 участникам нападения на Нальчик в октябре 2005 г., декабрь 2014 г. На фото: Маркин в время отчетно-выборной конференции Федерации хоккея России
Артем Коротаев / ТАСС
«Вместо некоего исламского государства <...> боевикам построили здание суда в Нальчике, в стенах которого они и получили достойную оценку», - прокомментировал Маркин вынесение обвинительных приговоров 57 участникам нападения на Нальчик в октябре 2005 г., декабрь 2014 г. На фото: Маркин в время отчетно-выборной конференции Федерации хоккея России
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«Нелишне было бы напомнить чиновникам самого разного уровня, которые «путают свою личную шерсть с государственной»: остановитесь, пока не поздно! Иначе вас ждет участь Вячеслава Дудки - бывшего губернатора Тульской области, мэров Ставрополя Игоря Бестужего и Астрахани Михаила Столярова и других чиновников самого разного уровня, которые были осуждены», - заявил Маркин, комментируя уголовное дело в отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина (цитата по «Интерфаксу»)
Виталий Белоусов / РИА Новости
«Нелишне было бы напомнить чиновникам самого разного уровня, которые «путают свою личную шерсть с государственной»: остановитесь, пока не поздно! Иначе вас ждет участь Вячеслава Дудки - бывшего губернатора Тульской области, мэров Ставрополя Игоря Бестужего и Астрахани Михаила Столярова и других чиновников самого разного уровня, которые были осуждены», - заявил Маркин, комментируя уголовное дело в отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина (цитата по «Интерфаксу»)
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Комментарии  ()
Всеволод Богомазов
16:15 21.09.2016
"Получу следующее назначение" - однако! Пехотинцы Путина себе дороги не выбирают, а получают назначения. Вот она - единая Россия - в действии. Все винтики машины. Государевы служаки. Странно видеть этого человека хозяином бензоколонки с уютным кафе на каком нибудь шоссе подмосковном, хотя почему нет? Где самостоятельность и личная инициатива?
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