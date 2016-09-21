Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Владимир Маркин подал рапорт об отставке. Об этом сам Маркин рассказал корреспонденту «Интерфакса». «Теперь я могу официально сказать, что принял решение завершить свою работу в Следственном комитете. Я подал рапорт об отставке по собственному желанию», - сказал он.

На минувшей неделе «Интерфакс» сообщил, что новым местом работы Маркина станет «Русгидро», где он будет курировать связи с общественностью и государственными органами. Сотрудник органов прокуратуры подтверждал «Ведомостям» эту версию. Официально о новом месте работы Маркина пока не объявлено, сам он также не ответил на этот вопрос. «У меня было несколько предложений, на одном из них я остановился, но сообщу о нем, только когда официально покину Следственный комитет и получу новое назначение», - отметил он.

Маркин работал начальником пресс-службы следственного ведомства с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 г. До этого Маркин, закончивший в 1985 г. факультет журналистики МГУ, работал продюсером в ряде средств массовой информации, в том числе на НТВ и телеканале «Россия», а также занимал должность замминистра печати и информации Московской области.

За время работы официальным представителем Следственного комитета Владимир Маркин стал известен общественности не только как комментатор всех резонансных дел СКР, но и как автор колонок в газете «Известия», где он высказывал свое мнение о самых разных актуальных социально-политических вопросах, и как ведущий программы «Следствие покажет» на «Первом канале».