ИФНС заявила о задолженности издателя Look At Me почти на 60 млн рублей

Инспекция федеральной налоговой службы (ИФНС) в рамках дела о банкротстве компании ООО «Лэм раша» заявила требования к должнику на сумму 59,6 млн руб., говорится в определении о принятии заявления об установлении размера требований кредиторов, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Основатель Look At Media Алексей Аметов не смог оперативно объяснить «Ведомостям», откуда у компании такая задолженность перед налоговыми структурами.

LAM создан в 2007 г. на базе блога об уличной моде для хипстеров Look At Me. Также в ИД входят портал для современных мужчин Furfur, интернет-газета о жизни города The Village, сайт для девушек Wonderzine. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2013 г. выручка «Лэм раша» составила 33,67 млн руб., убыток – 21,4 млн руб. Более поздних данных о финансовых результатах компании нет. В конце 2016 г. в отношении компании была начала процедура банкротства.

В 2015 г. менеджмент LAM признавал, что у компании есть проблемы с выплатами гонораров внештатным авторам, фотографам и иллюстраторам. В том же году ФНС дважды обращалась в суд с иском о банкротстве компании «Лэм раша». Причиной была задержка налоговых выплат на сумму в 5,4 млн руб. и 6,9 млн руб. Суд дважды вставал на сторону компании, так как в результате компания выплачивала задолженности.

В конце 2015 г. The Village сообщила о приостановке проекта издания Look At Me. В начале 2016 г. лицензии и права на управления брендами Furfur, The Village, Wonderzine и Look at me были переданы совместному предприятию основателей Look At Media (LAM) и издательского дома Forward Media Group, которое принадлежит жене Олега Дерипаски Полине. По данным «СПАРК-Интерфакса», она единственный владелец ИД «Форвард медиа групп». ИД издает также журналы журналы Hello, «Кроха и я» и «Интерьеры».