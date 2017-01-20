«Газпром» подал заявку на участие в суде по доступу к OPAL

ООО «Газпром экспорт» подало заявку в Европейский суд (European Court of Justice) на участие в процессе «PGNiG против Европейской комиссии» по делу о доступе российской компании к мощностям газопровода OPAL.

Как сообщили «Интерфаксу» в «Газпром экспорте», компания подала заявку на участие в процессе в качестве заинтересованной стороны.

Еще в 2009 г. ЕК согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион «gas release» (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). «Газпром» отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены. Осенью прошлого года Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион.

Решение ЕК обжаловали в Европейском суде, а также в суде в Дюссельдорфе PGNiG Supply & Trading GmbH и правительство Польши.

С декабря «Газпром» начал наращивать загрузку OPAL, покупая мощности на ежедневных аукционах; также удалось провести аукцион на январь. Однако аукцион на февраль был отменен после принятия обеспечительных мер судом по иску PGNiG.