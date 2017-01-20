Гинер купил 49% структуры «Ростеха», строящей ТЭС в Иране

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел 49% ООО «ИК "Технопромэкспорт"» (ТПЭ, структура «Ростеха»), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Ростеха».

Компания занимается строительством ТЭС в Иране.

"Сделка состоялась, инвестор внес средства в акционерный капитал компании", - сказали в пресс-службе.

ФАС ранее одобрила ходатайство о приобретении 49% ООО «ИК "Технопромэкспорт"».

ООО «ИК "Технопромэкспорт"» на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех». Структура была зарегистрирована в октябре 2015 г. Компания подписала контракт на строительство ТЭС «Хормозган» в Иране, которая состоит из четырех энергоблоков мощностью 350 МВт каждый. Россия предоставит кредит Ирану на возведение станции на 1 млрд евро.

Е.Гинер входит в совет директоров ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» с апреля 2015 г. В настоящее время в ОАО введена процедура наблюдения, кроме того, компания находится под санкциями США. По итогам 2015 г. кредиторская задолженность компании достигла 37 млрд руб., чистый убыток - 11,4 млрд руб.