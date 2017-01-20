Президент «Дикси» Педро да Сильва вышел из состава совета директоров компании

Президент «Дикси» Педро да Сильва не вошел в состав избранного в пятницу совета директоров компании, следует из ее сообщения.

Ранее три источника «Интерфакса» говорили о том, что он покинет свой пост. По их словам, он был отстранен от руководства компанией еще в декабре.

Представитель «Дикси» говорил в четверг, что да Сильва на посту президента компании по-прежнему отвечает за вопросы стратегии.

Педро да Сильва был назначен на пост президента группы «Дикси» в марте 2016 г., до этого, в 2011-2015 гг., занимал должность главного операционного директора португальской Jeronimo Martins Group, а ранее был управляющим директором сети дискаунтеров Biedronka в Польше.

В конце прошлого-начале этого года да Сильва в два этапа сократил свою долю в компании до нуля. Он стал ее акционером в марте, получив 1,45% акций. Летом он говорил, что готов увеличивать свой пакет, но в конце декабря сократил его до 0,15%, а в январе перестал быть акционером ритейлера.

В декабре «Дикси» впервые сократила выручку - на 0,6%. За IV квартал 2016 г. выручка сопоставимых магазинов «Дикси» (которые проработали не меньше 12 месяцев подряд) сократилась на 2,1% из-за оттока покупателей; трафик по группе снизился на 5,3%.