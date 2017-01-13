Президент «Дикси групп» вышел из капитала компании

Президент «Дикси групп» Педро Мануэль Перейра да Сильва продал свой пакет акций в компании. Он это сделал 11 января 2017 г., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы группы. Его доля снизилась с 0,15 до 0%.

Перейра да Сильва возглавил «Дикси групп» в марте 2016 г.

Группа «Дикси» была основана в 1999 г. и занимает третье место (после «Магнита» и X5 Retail Group) по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов в продовольственном сегменте.