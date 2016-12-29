Самые яркие отставки и назначения 2016 года

В 2016 г. поменялись гендиректора крупных сотовых операторов, переизбран президент «АвтоВАЗа», за сутки отправлен в отставку топ-менеджмент «Башнефти», активно заменяли управленцев розничные сети и банки. В уходящем году «Ведомости» насчитали около 30 резонансных отставок и назначений. Значимость кадровых перестановок по просьбе газеты проанализировали инвестиционные аналитики, хедхантеры, отраслевые эксперты и сотрудники самих компаний.

Год прошел под флагом борьбы за эффективность и снижения затрат и большинство отставок – это замена антикризисных менеджеров на управленцев, чьей сильной стороной является регулярный операционный менеджмент, поясняет Владислав Быханов, партнер Cornerstone. Примерно 40% назначений связано с тем, что акционеры были недовольны тем, как гендиректора исполняли утвержденную стратегию, поясняет Марина Тарнопольская, управляющий партнер агентства «Контакт». Столько же перестановок на высшем уровне было связано со сменой акционеров и сделками купли-продажи, уточняет она. Около 15% произошло из-за реорганизации управленческой структуры. Больше всего кадровых перестановок было в шести отраслях – телекоммуникационной, банковской, нефтегазовой, строительной, розничной торговле и электроэнергетике. «Ведомости» разослали запросы в пресс-службы 30 компаний с просьбой прокомментировать причины назначений нового топ-менеджмента.

Уйти по делу

Только 5% кадровых перестановок произошло из-за форс-мажорных обстоятельств, говорит Тарнопольская. В сентябре подал в отставку Михаил Слободин, гендиректор российского «Вымпелкома», – сразу после того, как Следственный комитет России назвал его подозреваемым по уголовному делу о взятках. Дело касается «Т плюса», бывшего «КЭС-холдинга», которым Слободин руководил в 2002–2010 гг. Отставка стала неожиданностью, ведь недавно «Вымпелком» продлил контракт с топ-менеджером на три года. После ухода Слободина кресло гендиректора занял Шелль Мортон Йонсен, который курировал в компании Россию и Италию. Именно при Слободине доля рынка «Вымпелкома» относительно большой тройки операторов начала расти (прирост в 2016 г. составил 0,5 процентного пункта, тогда как у МТС доля снизилась на 0,1 п. п., у «Мегафона» – на 0,4 п. п.), отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. И его уход аналитик считает негативным для компании: акционеры, скорее всего, были довольны его работой, поскольку продлили контракт.