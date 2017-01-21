PDVSA сообщила о готовности «Роснефти» к новым инвестициям в венесуэльские проекты

«Роснефть» готова к новым инвестициям в проекты в Венесуэле, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз государственной нефтяной компании PDVSA. Он был опубликован после визита в Каракас первого вице-президента «Роснефти» Эрика Лирона. На встрече обсуждалось развитие бизнеса. «Первый вице-президент "Роснефти" заявил, что его страна заинтересована в осуществлении новых инвестиций в различных сферах венесуэльской нефтяной промышленности», - говорится в сообщении PDVSA. Что это будут за капиталовложения, пока не раскрывается.

В Венесуэле у «Роснефти» и PDVSA есть несколько совместных проектов по добыче нефти. Это СП Petromiranda и Petrovictoria, а также СП Petromonagas (доля PDVSA 60%, у «Роснефти» - 40%), Boqueron (у PDVSA - 60%, у «Роснефти» - 26,67%, у австрийской OMV - 13,33%) и Petroperija (у PDVSA - 60%, у «Роснефти» - 40%).