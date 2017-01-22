Новак провел двусторонние встречи с министрами Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы

Министр энергетики России Александр Новак в рамках министерской встречи по мониторингу сокращения добычи нефти провел двусторонние встречи с министром нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалихом, министром нефти Кувейта Эссамом аль-Марзуком и министром нефти Венесуэлы Нельсоном Мартинесом.

«Мы довольно подробно обсудили перспективы и те проекты, которые сегодня реализуются в рамках нашего энергетического сотрудничества», - сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

«Саудовская Аравия - это прежде всего технологическая кооперация, это совместные проекты в области нефтесервиса, производства оборудования. У нас создана рабочая группа, у нас есть целый ряд проектов, который мы мониторим с точки зрения их исполнения», - сказал министр.

«С Кувейтом у нас есть, скажем так, еще большой потенциал в развитии наших энергетических отношений. Мы довольно подробно сегодня обсудили сотрудничество в газовой отрасли, нефтяной отрасли, перерабатывающей отрасли, электроэнергетике. Договорились, что в ближайшее время мы направим бизнес-миссию в Кувейт. Возможно, что следующая встреча министерская на уровне мониторинга будет в Кувейте», - отметил Новак.