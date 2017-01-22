Новак прогнозирует цену на нефть в 2017 году на уровне $50–60

Министр энергетики России Александр Новак ожидает, что цена на нефть в 2017 г. установится на уровне от $50 до $60 за баррель. Об этом он сообщил в воскресенье, 22 января, в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне кажется, что потенциал роста цены на нефть не исчерпан. Тем не менее в целом, для того чтобы подходить к оценке ситуации, на мой взгляд, цена будет в течение этого года в среднем от $50 до $60 за баррель. Мы увидим, возможно, и более высокие цены относительно сегодняшней текущей цены в $55. Во многом это будет зависеть от текущей балансировки спроса и предложения», - сказал он.

По его словам, балансировка рынка нефти может произойти уже в конце первого полугодия 2017 г.