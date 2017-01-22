Новак: Добыча нефти в России в январе составляет 11,15 млн баррелей в сутки

Объем добычи нефти в России в январе 2017 г. составляет 11,150 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил в воскресенье, 22 января, министр энергетики России Александр Новак.

В преддверии заседания по мониторингу добычи нефти в Вене Новак отметил, что все российские компании сокращают добычу нефти в соответствии с планом. Он добавил, что к концу января Россия будет идти темпами сокращения добычи в 100 000 баррелей в сутки. На вопрос о том, сможет ли Россия выйти на сокращение 200 000 баррелей нефти в сутки уже в феврале, министр затруднился ответить.