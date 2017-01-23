Запасы газа в ПХГ Европы упали до самого низкого уровня за 10 лет

Уровень запасов газа в подземных хранилищах в Европе опустился ниже половины от их емкостей, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам газовых суток 22 января уровень заполненности ПХГ составляет 48,92%. В процентном значении на 22 января это самый низкий уровень на текущее десятилетие (также только за этот период времени доступны данные GIE). В абсолютном значении (49,5 млрд куб. м активного газа) объем запасов в ПХГ минимален за последние три года.

Усиленный расход газа из хранилищ повышает значимость поставок газа извне на европейский рынок. Кроме того, он создает дополнительный спрос на лето – сезон закачки газа в ПХГ, когда истраченные за зиму запасы будут восстанавливаться.