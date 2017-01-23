Малое предприятие из Томска получило на «Силе Сибири» контракты на 8 млрд рублей

«Газпром» присудил 40 подрядов на общую сумму 7,9 млрд руб. на строительство вспомогательных объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» (не линейной части) томскому ООО «Томпромтранс» (ТПТ). Речь идет главным образом о строительстве объектов линейно-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) N 2 в городе Алдане: административные здания, жилые и социальные объекты, объекты производственной и энергетической инфраструктуры.

Компания «Томпромтранс» создана в 2012 г. Первые три года ею владел Александр Михеев, потом еще год – Алексей Китаев. Сейчас компанией владеет и руководит Евгений Лаврененко. Скоринг системы «СПАРК-Интерфакс» относит ТПТ в микропредприятиям с численностью персонала до пяти человек.

Бизнес ТПТ достигал своего расцвета в 2014 г. и показал выручку в 80 млн руб. Однако после получения новой серии контрактов «Газпрома» компания может рассчитывать на попадание если не во вторую, то в третью десятку крупнейших российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса.

Лаврененко в понедельник заверил «Интерфакс», что компания имеет в распоряжении необходимую для выполнения контракта технику, но также планирует привлекать субподрядчиков. По его словам, в настоящее время идет выбор организаций, которые будут работать на субподряде, в том числе могут быть привлечены компании из других регионов.

Отвечая на вопрос о том, как его компания смогла получить столь крупный подряд газовой монополии, Лаврененко сказал, что подал документы в «Газпром» и «удовлетворил все их требования».