Игорь Шувалов предложит Путину создать аналог шоу «Голос» для начинающих бизнесменов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту запустить телешоу для молодых предпринимателей, аналог проекта «Голос». Как передает ТАСС, чиновник рассказал это на попечительском совете национальной премии «Бизнес успех». Такую телепередачу он считает полезной для продвижения ценностей бизнеса. Ее участники могли бы показывать, на что способны: «Можно ввернуть формат, как они свое дело совершают, как они между собой соревнуются».

Шувалов планирует представить эту идею и президенту Владимиру Путину, чтобы дело скорее «сдвинулось с мертвой точки»: «Потому что для нашей с вами инициативы нужно, чтобы все-таки был политический запрос на эту деятельность».

По словам первого вице-премьера, Эрнсту он сказал: «Вот есть у вас программа "Голос", которую смотрит вся страна. Неужели нельзя в отношении малого предпринимателя придумать какой-то формат? Это люди, не имеющие никакого отношения к приватизации, они только появились, им от 20 до 30 лет». «Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались? Если подумать, просто нет запроса на это, а это люди, которые кормят сами себя, а еще есть и работники. И такие люди в обществе должны восприниматься больше и лучше, чем федеральные и региональные министры и люди, работающие в компаниях с госучастием. Потому что люди, работающие вот так, не понимают, что такое получить заработную плату и получить деньги от клиента», – цитирует ТАСС.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов высказал мнение, что такую телепрограмму можно делать, продавая для любого канала. «Важно с ведущими госканалами связку найти, может, вы посодействуете, чтобы мы наконец-то собрались и мозговой штурм провели на эту тему», – сказал он. По его словам, у руководителей телеканалов есть «четкое понимание, что тезис новой точки роста экономики без популяризации, без рывка вряд ли произойдет – будет, но очень медленно».