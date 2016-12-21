Самой популярной программой на российском ТВ стало шоу «Голос. Дети» – «Интерфакс»

В 2016 г. самой популярной программой российского телевидения стало шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные единого измерителя телевизионной аудитории TNS, стало шоу «Голос. Дети» (Mediascope ). Агентство напоминает, что TNS еженедельно составляет топ-100 наиболее популярных телепередач и «Голос. Дети» чаще всего становилось лидером недели. Девять из 11 выпусков этого шоу возглавили еженедельный рейтинг телепроектов среди всех россиян старше 4 лет.

Победителем зрительского голосования в детском «Голосе» стал 14-летний Данил Плужников из Сочи. Выручка от платных смс была перечислена в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», напоминает «Интерфакс».

«С одной стороны, было легко начинать после успеха первого сезона взрослого "Голоса". С другой, это был прорывной продукт для нашего телевидения в том смысле, что участники шоу совсем юные (от 7 до 14 лет), но само шоу абсолютно взрослое. В этом внутреннем противоречии заложены огромные риски, и мы не без опаски их приняли. И получилось», - заявил агентств главный продюсер развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.