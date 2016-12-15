Руслан Тагиев останется гендиректором Mediascope еще три года

Во вторник, 13 декабря, прошло первое заседание нового совета директоров Mediascope (прежде называлась TNS), сообщил «Ведомостям» представитель исследовательской компании. Совет одобрил подписание нового контракта с гендиректором Mediascope Русланом Тагиевым сроком на три года.

Тагиев управляет TNS больше 20 лет - с 1994 г., когда эта компания была подразделением Gallup. До 2013 г. он был миноритарным акционером группы компаний «TNS Россия».

Все эти годы TNS была главным измерителем ТВ-аудитории в России. Совсем недавно она поменяла название на Mediascope. Это произошло после того, как британская WPP была вынуждена продать 80% TNS государственному ВЦИОМу.

Сейчас счетчики аудитории Mediascope, так называемые пиплметры, установлены в 5400 домохозяйствах в городах с населением более 100 000 человек. Рейтинги компании – это общепризнанная валюта рынка, именно они используются при продаже рекламы на каналах. Хотя не все телекомпании были довольны измерениями этой компании – «Первый канал» считал методику TNS устаревшей и давно не пользовался ее услугами. Правда, селлер канала – Vi (теперь «Национальный рекламный альянс») – продает рекламу именно на основании данных TNS.

После продажи компании был сформирован новый совет директоров Mediascope. По словам представителя компании, председателям совета стал Анжело Кодиньони, бывший советник премьера Италии Сильвио Берлускони. Именно Кодиньони вел переговоры с WPP по выкупу TNS, рассказывали прежде «Ведомостям» источники, знакомые с деталями переговоров. В депешах WikiLeaks Кодиньони упоминался как связной между Берлускони и президентом России Владимиром Путиным. Вероятно, российские власти решили использовать и обширный медийный опыт Кодиньони: в 2011 г. он стал сопредседателем совета директоров российской «СТС медиа». В совет он был избран как представитель кипрской Telcrest, которую тогда контролировал основатель банка «Россия» Юрий Ковальчук с партнерами. Но в переговорах с WPP Кодиньони представлял не Ковальчука, а бизнес-интересы условных «российских властей», знают собеседники «Ведомостей». Источник, близкий к ВЦИОМу, объяснял, что Кодиньони очень хорошо разбирается в медийной деятельности, в том числе в рекламном и измерительном бизнесе, он может говорить на одном языке с сэром Мартином Сорреллом, основателем WPP.

Сегодня, 15 декабря, Роскомнадзор объявил, что Mediascope победила в конкурсе этого ведомства по выбору единого телеизмерителя. Согласно недавним поправкам в закон о СМИ и о рекламе считать зрителей в России может только российская компания с долей иностранного владения не более 20%. А с сентября 2017 г. рекламодатели имеют право размещать рекламу на федеральных телеканалах только на основании данных измерителя, отобранного специальной комиссией при Роскомнадзоре.