Сечин просит Путина встретиться с Glencore, QIA и Intesa

Руководство НК «Роснефть» планирует встретиться с инвесторами, которые недавно стали акционерами компании, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я хотел просить вас принять инвесторов - участников приватизационной сделки. Это наши партнеры из итальянского банка Intesa, Катарский инвестиционный фонд и Glencore, для того чтобы подчеркнуть значение этой сделки. Мы планируем также увеличивать нашу активность [в работе] с этими партнерами. И для того, чтобы проинформировать вас о новых проектах, которые состоятся с их участием. Вы с самого начала были у истоков подготовки этой сделки, в курсе, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы наши партнеры рассказали о перспективах работы», - попросил Сечин Путина.

Президент принял это приглашение. «Хорошо», - сказал он.

Кроме того, Сечин добавил, что по бюджетным и фискальным платежам с учетом приватизационной сделки общий объем выплат компании в бюджет составил свыше 3 трлн руб.