Сечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций «Роснефти»

Руководство «Роснефти» собирается провести встречу с инвесторами, ставшими акционерами компании. Об этом заявил главный исполнительный директор нефтяной компании Игорь Сечин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я хотел просить вас принять инвесторов - участников приватизационной сделки. Это наши партнеры из итальянского банка Intesa, Катарский инвестиционный фонд и Glencore, для того чтобы подчеркнуть значение этой сделки. Мы планируем также увеличивать нашу активность с этими партнерами», - сказал он.

Сечин также сообщил, что на встрече президент будет проинформирован о новых проектах, которые состоятся с их участием. «Вы с самого начала были у истоков подготовки этой сделки, в курсе, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы наши партнеры рассказали о перспективах работы», - обратился он к Путину. Президент ответил согласием на просьбу.

Сечин также сообщил Путину, что по бюджетным и фискальным платежам с учетом приватизационной сделки общий объем выплат компании в бюджет составил свыше 3 трлн руб. В декабре 2016 г. было подписано соглашение о покупке консорциумом инвесторов в составе суверенного фонда Катара и швейцарского трейдера Glencore 19,5% акций «Роснефти» за 692 млрд руб.