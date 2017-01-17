Кредит ВТБ был «промежуточным шагом» при продаже «Роснефти» – Glencore

Кредит от российского госбанка ВТБ участникам приватизации 19,5% акций «Роснефти» представитель Glencore назвал «промежуточным шагом, который стал частью процесса, ведущего к завершению сделки». В январе 2017 г. закрылась сделка по продаже пакета «Роснефти» Катарскому суверенному фонду и Glencore за 10,5 млрд евро.

«Действия ВТБ в этой ситуации не могут расцениваться как участие в приватизации», – заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В данном случае вряд ли можно говорить об участии в приватизации, речь идет о коммерческих операциях», – сказал он, добавив, что это не кремлевский вопрос.

В феврале прошлого года президент Владимир Путин на совещании по приватизации с руководителями крупных российских компаний говорил: «Нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков».

Но в приватизации «Роснефти» госбанк все-таки участвовал. 15 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций «Роснефти», говорится в документах владельца этого пакета – равноправного СП Glencore и Катарского инвестиционного фонда (QIA). О каком пакете идет речь, в документах не говорится. Но ровно в 692 млрд руб. были оценены выставленные на продажу «Роснефтегазом» 19,5% акций «Роснефти». И ровно такой доход от сделки плюс премию в 18 млрд руб. перечислил в бюджет 16 декабря «Роснефтегаз».

ВТБ был кредитором покупателей недолго. Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому «Роснефтегазу». А 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти». «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares. На каких условиях ВТБ выдавал кредит и за сколько у него выкупал права требования «Роснефтегаз», в документах не говорится. В них лишь сказано, что процентный доход госкомпании составил 25,4 млн евро.

«Роснефть» объяснила участие ВТБ в сделке стремлением избежать волатильности на рынке. «В рамках сделки все цели были достигнуты полностью, но в ходе нее решались самые разные зачади, в частности, надо было избежать различных эксцессов», – заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Такая последовательность объясняется тем, что, в частности, одной из задач было избежание волатильности на валютном рынке», – пояснил он.