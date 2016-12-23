Подключение иностранных инвесторов повысит качество управления «Роснефтью»

Хотя она и так считается одной из самых эффективных компаний в мире, рассказал президент Путин

Деньги от приватизации «Роснефти» перечислены в бюджет в полном объеме, сказал президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Иностранцы - трейдер Glencore и Катарский инвестиционный фонд - уже перечислили свою часть — «700 с лишним миллиардов» (рублей), сказал Путин. До этого «Роснефть» сама заплатила за «Башнефть» - там «300 с лишним миллиардов», добавил президент. В общем и целом бюджет получил от продажи «Башнефти» и 19,5% «Роснефти» 1,1 трлн руб. примерно, заключил Путин.

Государство продает части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на конкретные какие-то направления бюджетных расходов, разъяснил президент. Бюджет так планировался изначально, продажа была предусмотрена в его доходной части.

Государство приватизирует пакеты по нескольким причинам, в том числе потому, что «это улучшает структуру экономики». Приход представителей собственников - трейдерской компании Glencore и государственного фонда Катара - в органы управления будет повышать качество управления самой компании, хотя в целом она и так считается одной из самых эффективных в мире, рассказал Путин.

«Роснефтегаз» заключил сделку о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Glencore и Катарскому инвестиционному фонду (QIA) 7 декабря. О консорциуме известно, что он создан Glencore и QIA на паритетной основе. Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.), еще 18,4 млрд руб. «Роснефтегаз» должен был перечислить в бюджет в виде дивидендов.

16 декабря «Роснефтегаз» отчитался о перечислении денег в бюджет, это подтвердил Минфин.

Новые акционеры «Роснефти» должны были предоставить 2,8 млрд евро, остальное – кредит Intesa и синдиката банков, сообщал Glencore. Человек, близкий к «Роснефти», говорил, что Intesa финансирует большую часть кредита. Glencore указывал, что в сделке участвуют и российские банки. Ее могли профинансировать Газпромбанк и ВБРР, говорили «Ведомостям» несколько источников.

При этом 19 декабря официальный представитель банка Intesa Sanpaolo сообщил, что участие банка в финансировании приватизационной сделки с 19,5% акций «Роснефти» «до сих пор в фазе рассмотрения» (цитата по Il Sole 24 Ore). В пятницу Financial Times писала, что регуляторы в Риме проверяют, соответствует ли условиям санкций участие Intesa Sanpaolo в финансировании сделки. Intesa – консультант «Роснефтегаза» (продавец акций «Роснефти») в сделке, а на него не распространяются санкции, говорил гендиректор Intesa Карло Мессина (цитата по Bloomberg).

Два человека, близкие к участнику сделки, говорят, что итальянский банк уже финансирует сделку. Сотрудник Intesa, участвующий в сделке (его контакт предоставил другой участник сделки), утверждает, что решения, принятые советом директоров Intesa в отношении этой сделки, исполняются безусловно, детальные технические вопросы осуществляются в рамках установленных банком процедур. Intesa уже участвует в сделке, знает и федеральный чиновник.