Свалку на месте будущей ВПП «Шереметьево» уберут на деньги Минтранса, Минприроды и Подмосковья

Минтранс, Минприроды и правительство Московской области ликвидируют нелегальную мусорную свалку на месте строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево», заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Решение было очень простое - как говорят у нас в России, скинулись на троих: Минтранс, Минприроды и правительство Московской области выделили в экстренном порядке средства в общем объеме 1,4 млрд руб. А "Трансстроймеханизация" (генподрядчик строительства ВПП-3 "Шереметьево") поверила нам на слово и в декабре уже начала уборку этой нелегальной свалки. Половина свалки на сегодняшний день уже убрана», - сказал Иванов.

В прошлом году сообщалось, что один из незаконных мусорных полигонов вблизи аэропорта "Шереметьево" располагается в зоне застройки ВПП-3, которую планируется ввести к Чемпионату мира по футболу 2018 г.

Размещение мусорных свалок близ аэродромов приводит к массовому скоплению птиц и зачастую к их столкновению с воздушными судами. По данным Росавиации, самая неблагоприятная ситуация "с точки зрения орнитологического обеспечения полетов" в Московском авиаузле наблюдается в "Шереметьево". С 2010 г. по июнь 2016 г. в результате столкновений с птицами произошло 32 инцидента, повлиявших на безопасность полетов.