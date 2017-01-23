Россия запретила ввоз 23 тонн зараженных мандаринов из Турции

Сотрудники управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее задержали в порту Новороссийск (Краснодарский край) партию мандаринов общим весом более 23 т, прибывших из Турции, говорится в сообщении ведомства.

В партии был обнаружен карантинный вредитель - средиземноморская плодовая муха. Наличие карантинного вредителя подтверждено ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Ввоз груза на территорию России запрещен.

Согласно сообщению, в текущем году это первый случай обнаружения средиземноморской плодовой мухи в мандаринах из Турции.

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных вредителей, повреждает более 200 видов растений - практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных.