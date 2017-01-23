«Полюс» рассматривает вероятность проведения SPO с якорными инвесторами

ПАО «Полюс» рассматривает возможность проведения SPO с одним или несколькими якорными инвесторами, сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомые с планами компании.

Размещение на рынке с привлечением якорных инвесторов - один из трех вариантов, которые рассматриваются руководством компании, два других - это продажа пакета стратегическому инвестору напрямую, минуя биржевое размещение, и SPO без якорных инвесторов, сказал один из источников.

По его словам, якорными инвесторами могут, в частности, выступить китайские или арабские инвестиционные фонды и компании, с которыми «Полюс» уже ранее вел переговоры.

Среди возможных организаторов SPO один из источников «Интерфакса» назвал Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB и «ВТБ капитал». Сроки размещения собеседники агентства не называют.

Претендентами на покупку пакета «Полюса» в размере до 25% ранее назывались китайские Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group, а также Fosun International китайского миллиардера Го Гуанчана. Агентство Bloomberg также сообщало об интересе к активу инвесторов из Катара.

Стоимость пакета компании может составлять как минимум $2 млрд.