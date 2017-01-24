«Башнефть» готовит биржевые облигации на 5 млрд рублей

«Башнефть» готовит выпуск биржевых облигаций на 5 млрд руб., сообщила компания.

Компания намерена разместить по открытой подписке 5 млн облигаций серии 001P-03R номиналом 1000 руб. каждая.

Соответствующие параметры выпуска компания утвердила 23 января.

12 октября «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» почти за 330 млрд руб. Еще 25% плюс 1 акция находятся в собственности Башкирии. В ноябре «Роснефть» направила миноритарным акционерам «Башнефти» обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций по цене 3706,41 руб. за бумагу. Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам принять это предложение.