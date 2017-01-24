Добыча нефти в Саудовской Аравии вышла на исторический максимум в ноябре

Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре 2016 г. достигла исторического максимума – 10,72 млн барр./сутки по сравнению с 10,625 млн барр./сутки в октябре, рассчитала Joint Organization Data Initiative (JODI). В ноябре 2015 г. страна добывала 10,186 млн барр./сутки.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в ноябре повысился до 8,258 млн барр./сутки против 7,636 млн барр./сутки в предшествующий месяц. В аналогичный месяц 2015 г. зарубежные поставки составляли 7,719 млн барр./сутки.

Добыча нефти в Ираке в позапрошлом месяце составляла 4,8 млн барр./сутки по сравнению с 4,776 млн барр./сутки в октябре, экспорт поднялся до 4,051 млн барр./сутки с 3,384 млн барр./сутки, сообщает JODI. Производство нефти в Венесуэле продолжает оставаться на минимуме с 2003 г.: в ноябре оно равнялось 2,276 млн барр./сутки по сравнению с 2,316 млн барр./сутки в предыдущий месяц.

30 ноября 2016 г. страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн барр./сутки до 32,5 млн барр./сутки с 1 января 2017 г. Россия обещала снизить добычу на 300 000 барр./сутки, еще 258 000 барр./сутки – 10 стран, входящих в ОПЕК. Общее сокращение производства всеми странами должно составить около 1,8 млн барр./сутки. В январе эти страны снизили производство на 1,5 млн барр./сутки.