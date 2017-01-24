Группа S7 в 2016 год увеличила перевозку пассажиров почти на четверть

Группа компаний S7, в которую входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», в 2016 г. увеличила перевозку пассажиров на 23,7% по сравнению с 2015 г. - до 13,146 млн человек, сообщает пресс-служба группы.

В том числе перевозка пассажиров на внутренних воздушных линиях в 2016 г. выросла на 27,5% до 9,65 млн человек, международных - на 14,1% до 3,49 млн пассажиров.

По словам коммерческого директора группы S7 Игоря Веретенникова, приведенным в сообщении, в 2016 г. количество выполненных рейсов выросло на 12%.

Пресс-служба напоминает, что в 2016 г. были открыты рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Малагу, Турин, Шанхай, на острова Ибица и Родос.

В прошлом году в парк воздушных судов S7 поступило восемь лайнеров - шесть Boeing-737-800NG и два A321. В 2017 г. S7 начнет выполнять рейсы на A320neo, став первым эксплуатантом самолетов этого типа в России. Кроме того, в парк S7 в 2017 г. поступит 17 самолетов Embraer 170LR.