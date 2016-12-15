S7 готова сделать «Пулково» базовым аэропортом – власти Петербурга

Группа компаний S7 (в нее входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») не исключает выбора петербургского аэропорта «Пулково» в качестве базового, сообщил председатель комитета по транспорту Петербурга Александр Головин. «Ведутся переговоры, чтобы S7 базировалась в "Пулково"», - сказал он.

В S7 «Интерфаксу» сообщили, что «такая возможность рассматривается, но о конкретике говорить рано». «В настоящее время ведем переговоры с авиакомпанией о расширении маршрутной сети из "Пулково"»,- сообщили в пресс-службе оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом «Пулково»).

На долю S7 приходится 7-8% пассажиропотока «Пулково».

В группу S7 (принадлежит супругам Филевым) входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» (работают под брендом S7Airlines), а также ряд вспомогательных структур. Оба перевозчика выполняют регулярные полеты по России, в страны СНГ, Европу и Азию. В 2015 г. они перевезли 10,6 млн человек.

Сейчас «Сибирь» базируется в Москве («Домодедово») и Новосибирске («Толмачево»).

Аэропорт «Пулково» был передан в управление ВВСС в 2010 г. Стоимость первой очереди проекта - 1,2 млрд евро. В 2015 г. «Пулково» обслужило 13,5 млн человек, став четвертым среди аэропортов России по пассажиропотоку.