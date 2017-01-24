Президент «Дикси» и два топ-менеджера покинули компанию

Президент ритейлера «Дикси» Педро да Сильва с 24 января не работает в компании. Вслед за ним уволились операционный директор Жулио Маркес Дуарте и коммерческий директор Хуан Жиральт Сильва. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров «Дикси» исключил трех топ-менеджеров из состава правления. На прошлой неделе Педро да Сильва не был переизбран в совет директоров «Дикси».

По словам трех источников «Интерфакса», президента от руководства компанией отстранили еще в декабре.

Да Сильва стал президеном «Дикси» в марте 2016 г. До этого четыре года он работал в должности главного операционного директора португальской Jeronimo Martins.

В декабре 2016 г. «Дикси» впервые сократила выручку - на 0,6%. В последнем квартале 2016 г. выручка «Дикси» выросла на 4,2% до 78 млрд руб., по итогам года - на 14,3% до 311,2 млрд руб.