Х5 обогнала «Магнит» по продажам еды за год

Ее менеджеры могут получить за это 12% прибыли сети до налогов

Выручка X5 Retail Group за 2016 г. выросла на 27,5% и составила 1,026 трлн руб., сообщил ритейлер, управляющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Это максимальный рост продаж для ритейлера с 2011 г., следует из сообщения компании.

«X5 Retail Group в очередной раз продемонстрировала <...> в том числе самые быстрые в секторе рост чистой розничной выручки и рост показателей сопоставимых продаж. В 2016 г. мы установили очередной рекорд, добавив около 1 млн кв. м торговых площадей, в основном за счет органического роста», – приводятся в сообщении ритейлера слова ее главного исполнительного директора Игоря Шехтермана.

Ранее о результатах 2016 г. отчитался основной конкурент X5 – краснодарская сеть «Магнит». Выручка «Магнита» без учета магазинов косметики за 2016 г. составила 1 трлн руб., следует из его предварительных данных. Таким образом, выручка X5 по итогам года оказалась на 26 млрд руб. больше, чем у конкурента.

Дорогое лидерство

Именно лидерство по доле на розничном рынке торговли продовольственными товарами заложено в программу долгосрочного стимулирования топ-менеджмента X5, которая была утверждена в 2015 г., знает источник «Ведомостей», знакомый с параметрами программы.

За возвращение лидерства по доле рынка до конца 2019 г. руководители X5 могут получить до 12% EBITDA, полученной в год достижения цели, говорилось в отчете X5 за 2015 г.

Программа вознаграждения состоит их двух частей, выплаты по первой уже произошли по итогам 2015 г. – за итоги трехлетней трансформации бизнеса. Размер выплат на вознаграждения сотрудникам X5 за 2015 г., согласно ее годовому отчету, составил 3,73 млрд руб. Из них на вознаграждение по первому этапу долгосрочной программы ушло около 3,3 млрд руб.; кроме того, была предусмотрена отложенная выплата 1,5 млрд руб., уточняет источник «Ведомостей», знакомый с параметрами программы. Отложенная часть будет выплачена в 2017 г., так как ее условия были выполнены в 2016 г., говорит он.

Для второй стадии программы поощрения менеджмента X5 ритейлеру надо не только достичь, но и удерживать лидерство по доле рынка, продолжает источник «Ведомостей». В таком случае выплаты по второму этапу могут прийтись на 2018–2019 гг. «Хотя лидерство достигнуто в 2016 г., программа предусматривает его удержание», – поясняет он. Таким образом, если X5 и в 2017 г. сохранит первое место по доле рынка торговли продовольственными товарами, то суммарно топ-менеджмент сети получит 12% EBITDA, рассчитанной за 2017 г., минус уже выплаченные 4,8 млрд руб., поясняет собеседник «Ведомостей».

Консенсус-прогноз Bloomberg по EBITDA X5 в 2017 г. – 95 млрд руб., таким образом сотрудники ритейлера могут получить суммарно 11,4 млрд руб. (с учетом уже выплаченных 3.3 млрд руб.).

Сложный рынок

Помимо «Магнита» конец прошлого года оказался слабым и для продаж другого крупного российского ритейлера, группы компаний « Дикси». Выручка основного подразделения, одноименных «магазинов у дома», в декабре упала на 2,4% год к году – до 21,7 млрд руб., вызвав сокращение продаж всей группы на 0,6% до 27,8 млрд руб. «Это первое падение выручки в абсолютном выражении среди публичных российских ритейлеров», – отмечали аналитики «ВТБ капитала».

Выручка X5 также немного замедлила рост к концу года, но темпы роста остаются намного выше конкурентов.

За IV квартал 2016 г. выручка X5 выросла на 27,5% до 291,3 млрд руб. Основное по доле продаж подразделение, «Пятерочка», нарастило продажи на 31,2% до 167,2 млрд руб. за октябрь – декабрь.

При этом если в октябре выручка «магазинов у дома» росла на 33%, то в ноябре темпы прироста немного замедлились до 31,5%, а в декабре – до 29,6%.

Оборот в сопоставимых магазинах Х5 вырос за отчетный квартал на 7,5% благодаря увеличению трафика покупателей на 1,8% и среднего чека на 5,6%. При этом трафик был положительный во всех основных форматах ритейлера.

В 2016 г. российский продовольственный ритейл был «под влиянием тенденций, сложившихся в последние два года», отметил Шехтерман, CEO X5. «И хотя пока рано говорить о полноценной стабилизации в секторе, определенные признаки ее проявились, прежде всего за счет замедления темпов продовольственной инфляции», – считает он.